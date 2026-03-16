УФСБ возбудило дело против 59-летнего калининградца за призывы к экстремизму в Telegram

Сотрудники управления ФСБ по Калининградской области пресекли противоправную деятельность 59-летнего жителя области: мужчина подозревается в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете.
По данным следствия, фигурант разместил в одном из Telegram-каналов комментарий, содержащий соответствующий призыв. Возбуждено уголовное дело, максимальное наказание по статье — до пяти лет лишения свободы.
В настоящее время проводятся оперативные мероприятия и следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.