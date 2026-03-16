Экспорт интеллекта: Как казахстанские AI-решения выходят на глобальный рынок

Но в последние годы в стране формируется новая отрасль — экспорт цифровых технологий и решений на базе искусственного интеллекта.
Сегодня казахстанские стартапы создают системы диагностики инсульта, нейросети для генерации видео, платформы для обучения программированию и алгоритмы управления городами. И всё чаще эти решения продаются не на внутреннем рынке, а за рубежом — от США до стран Ближнего Востока.
Постепенно Казахстан начинает экспортировать не только ресурсы и услуги, но и интеллектуальные технологии.
Искусственный интеллект как новая глобальная экономика.
Рост интереса к искусственному интеллекту связан не только с технологическим прогрессом, но и с масштабными экономическими ожиданиями.
По оценкам аналитиков, мировой рынок AI сегодня оценивается примерно в $391 млрд и может вырасти до $1,8 трлн к 2030 году.
Консалтинговая компания PwC прогнозирует, что искусственный интеллект способен добавить $15,7 трлн к мировой экономике в течение ближайшего десятилетия.
Почти каждая крупная корпорация уже инвестирует в AI. По данным McKinsey, 88% компаний используют искусственный интеллект хотя бы в одной бизнес-функции — от маркетинга до логистики.
На этом фоне страны начинают конкурировать за создание собственных технологических экосистем.
И Казахстан пытается занять своё место в этой новой цифровой географии.
Как Казахстан начал строить AI-экосистему.
Отправной точкой для развития технологического сектора стало создание международного технопарка стартапов Astana Hub.
Сегодня это крупнейшая IT-экосистема Центральной Азии. Здесь работают сотни технологических компаний, проходят акселерационные программы и создаются новые стартапы.
Результат стал заметен довольно быстро.
За последние годы экспорт IT-услуг Казахстана превысил $1 млрд, а государство поставило цель увеличить его до $5 млрд к 2029 году.
Среди основных рынков, куда выходят казахстанские технологические компании: США, Великобритания, Германия, ОАЭ, Южная Корея, страны Ближнего Востока.
Многие из этих компаний работают именно в сфере искусственного интеллекта.
AI-стартапы из Казахстана, которые уже работают на глобальном рынке.
Один из самых известных казахстанских AI-стартапов — CEREBRA.
Компания разработала систему искусственного интеллекта, которая анализирует КТ-снимки мозга и помогает врачам быстрее диагностировать инсульт.
В случае инсульта время критически важно: каждая минута задержки может стоить пациенту жизни или серьёзных осложнений. Алгоритмы CEREBRA позволяют значительно ускорить процесс диагностики.
Сегодня технология используется в медицинских учреждениях нескольких стран и считается одним из самых перспективных MedTech-решений региона.
Другой известный проект — образовательная платформа Codiplay.
Она обучает школьников программированию, робототехнике и цифровой грамотности, используя игровые механики и интерактивные задания.
Платформа уже используется более чем в 450 школах мира — от Великобритании до Южной Кореи и Саудовской Аравии.
Фактически компания экспортирует не просто образовательные программы, а цифровую модель обучения программированию.
Стартап Parqour работает в сфере Smart City.
Компания разработала систему компьютерного зрения, которая анализирует парковочные пространства в городе и автоматически определяет наличие свободных мест.
Такие технологии помогают оптимизировать трафик, снизить загруженность дорог и повысить эффективность городского управления.
Проекты Parqour реализуются не только в Казахстане, но и за рубежом, включая США и Европу.
Ещё один заметный игрок — Higgsfield AI.
Компания работает в области генеративного видео — одной из самых быстрорастущих областей искусственного интеллекта.
Для обучения своих нейросетей команда использовала датасет объёмом 9 петабайт и суперкомпьютер с 512 графическими процессорами.
По оценкам экспертов, проект может стать одним из технологических «единорогов» региона.
Помимо наиболее известных проектов, в Казахстане появляется новая волна технологических компаний.
Среди них:
ai — AI-решения для финансового анализа и управления рисками.
Alaqan — биометрическая система идентификации по ладони.
Kwaaka — платформа автоматизации доставки для ресторанов.
TrustExam.ai — AI-контроль онлайн-экзаменов.
Aidentis — системы анализа данных и автоматизации бизнеса.
Finflow — финансовая аналитика для малого бизнеса.
Pleep — AI-ассистент для анализа рынков.
ApartX — цифровые решения для гостиничного бизнеса.
OGames и Grand Mobile — проекты в сфере игровой индустрии.
Большинство из них сразу ориентируются на международный рынок.
Почему казахстанские стартапы начинают конкурировать глобально.
Эксперты выделяют несколько причин.
1. Сильная математическая школа. Казахстанские программисты регулярно побеждают на международных олимпиадах.
2. Доступная стоимость разработки. Создание IT-продуктов в регионе дешевле, чем в США и Европе.
3. Поддержка государства. Стартапы получают налоговые льготы и доступ к акселераторам.
4. Развитие инфраструктуры. Технологические хабы, венчурные фонды и образовательные программы формируют полноценную инновационную экосистему.
От утечки мозгов к экспорту интеллекта.
Ещё недавно талантливые программисты из Казахстана чаще уезжали работать за границу — в Кремниевую долину, Европу или Китай.
Сегодня ситуация постепенно меняется.
Всё больше инженеров создают стартапы внутри страны и продают свои технологии на мировом рынке.
Этот процесс можно назвать экспортом интеллекта — когда главным продуктом становится не сырьё и не промышленная продукция, а знания, алгоритмы и цифровые решения.
И если прогнозы аналитиков о триллионном рынке искусственного интеллекта окажутся верными, то страны, сумевшие вовремя создать собственные технологические экосистемы, смогут занять в нем значительную нишу.
Казахстан пытается стать одной из таких стран.
И первые признаки того, что эта стратегия начинает работать, уже появляются.
