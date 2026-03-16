Как живёт единственная дочь ушедшей из жизни Юлии Началовой

Окруженная теплом, Вера демонстрировала успехи в учёбе, принимала участие в театральных постановках, пела и занималась танцами. Юлия Началова отмечала талант дочери, но оставляла ей выбор решить самой, чем продолжать заниматься. С шести лет девочка выходила на сцену вместе с мамой. Поклонники певицы отмечали сходство их голосов — оба были чистые, звонкие и сильные. Особенно зрителям запомнилось совместное выступление мамы и дочери в шоу «Один в один!», где они изображали Аллу Пугачёву и Кристину Орбакайте. Девочка также пробовала себя в роли актрисы. В возрасте восьми лет она снялась в клипе мамы на песню «Жди меня». Певица отмечала, что это одно из немногих видео, которое снималось не как клип, а кино.