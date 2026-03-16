Как живёт единственная дочь ушедшей из жизни Юлии Началовой

Исполнительница хита «Герой не моего романа» Юлия Началова ушла из жизни ровно семь лет назад. Певицы не стало в возрасте 38 лет. У неё осталась единственная дочь Вера Алдонина, которая тяжело переносила утрату близкого человека, а потом решила пойти по стопам мамы и продолжить её дело. Какой путь прошла наследница звезды российского шоу-бизнеса, и как она живёт сейчас — в материале vrn.aif.ru.
Звёздная и любящая семья.
Вера Алдонина родилась в знаменитой семье. Мама — певица, папа — футболист команды ЦСКА Евгений Алдонин. С малых лет к девочке было приковано пристальное внимание, ведь её появление на свет стало настоящим чудом. На протяжении длительного времени Юлия Началова слышала от врачей, что не сможет стать матерью из-за проблем со здоровьем. Однако, несмотря на неутешительные прогнозы, беременность наступила.
С первых дней своей жизни Вера росла в любви и заботе. Родители старались дать ей не только лучшее, но и привить правильные ценности. Первые годы семейной жизни пары были омрачены долгими разлуками из-за работы, и в 2011 году брак знаменитостей распался. Решение о разводе Юлия Началова и Евгений Алдонин приняли, когда Вере было пять лет. При этом родители смогли сохранить тёплые отношения ради дочери. Девочка жила с мамой, но часто виделась с отцом.
Окруженная теплом, Вера демонстрировала успехи в учёбе, принимала участие в театральных постановках, пела и занималась танцами. Юлия Началова отмечала талант дочери, но оставляла ей выбор решить самой, чем продолжать заниматься. С шести лет девочка выходила на сцену вместе с мамой. Поклонники певицы отмечали сходство их голосов — оба были чистые, звонкие и сильные. Особенно зрителям запомнилось совместное выступление мамы и дочери в шоу «Один в один!», где они изображали Аллу Пугачёву и Кристину Орбакайте. Девочка также пробовала себя в роли актрисы. В возрасте восьми лет она снялась в клипе мамы на песню «Жди меня». Певица отмечала, что это одно из немногих видео, которое снималось не как клип, а кино.
Внезапно узнала о смерти мамы.
Юлия Началова скрывала от дочери свои серьёзные болезни — сахарный диабет, подагру и системную красную волчанку. Она не хотела, чтобы Вера переживала, и просила близких не раскрывать правду.
На момент смерти певицы Вере было всего двенадцать лет. О том, что мамы больше нет девочка узнала не сразу. Когда Юлия Началова попала в больницу, её дочь была на каникулах в Англии. В тот день, когда сердце певицы перестало биться, девочка должна была возвращаться домой. Трагическое известие Вере сообщил её отец, после того как встретил дочь в аэропорту. Девочка не сразу осознала, что произошло. Потеря мамы в двенадцать лет стала для неё настоящим испытанием.
На семейном совете было принято решение, что Вера будет жить с бабушкой и дедушкой.
Судебные тяжбы.
После потери мамы девочка столкнулась с новым ударом — разбирательством о наследстве и судебным процессом против бывшего возлюбленного Юлии Началовой хоккеиста Александра Фролова.
Отец Веры беспокоился о финансовом положении дочери и после развода с Юлией Началовой оставил бывшей жене и дочери четырёхкомнатную квартиру. Однако певица ещё при жизни заняла у нового возлюбленного 20 миллионов рублей под залог недвижимости. Деньги она потратила на лечение и творчество. После смерти артистки Александр Фролов отказался передать долю Вере. В суде интересы девочки защищали её бабушка и дедушка, однако выиграть дело им не удалось. В итоге родителям Юлии Началовой пришлось выставить квартиру на продажу.
Несмотря на все трудности, Вера сохранила достоинство и продолжила двигаться вперёд, поддерживаемая семьёй. В 2021 году она произвела настоящий фурор во время шоу «Дуэты». Там она выступила вместе с Александром Панайотовым, а затем исполнила несколько песен мамы.
Через год Вера выступила на открытии Недели моды в Москве. Там она исполнила песню Уитни Хьюстон I Have Nothing, с которой ранее на этом же мероприятии выступала её мама. В 2024 году дочь Юлии Началовой дебютировала в короткометражном фильме, получившем награду на молодёжном кинофестивале.
Пошла по стопам мамы.
Сегодня Вере Алдониной 19 лет. После окончания школы в 2024 году девушка поступила на актёрский факультет ВГИКа. Набрав 100 баллов на ЕГЭ по литературе и 97 баллов по русскому языку, она прошла на бюджет. Сейчас девушка учится уже на втором курсе и активно участвует в студенческих проектах. Так, например, осенью 2025 года Вера вышла на сцену университета в наряде из золотистой кожи. По словам девушки, участие в юбилейном 45-м международном студенческом фестивале ВГИКа стало для неё важным опытом. Поклонники же отметили, что артистка выглядит впечатляюще.
Вера также нередко принимает участие в телевизионных шоу, посвящённых памяти Юлии Началовой. В 2025 году она появилась на телеэкранах в качестве гостьи шоу Андрея Малахова в честь юбилея народной артистки РФ Ларисы Долиной, которая является крёстной девушки. Вместе с ней Вера ранее выступила на вечере памяти поэта Германа Витке с песней «Леди звезда».
За прошедший год девушка приняла участие в концертной программе «Из Сибири с любовью» в рамках Всероссийского патриотического конкурса детского и юношеского творчества «Журавли Победы», в концерте «День знаний в кругу семьи», где выступила вместе с детским эстрадным хором под названием «Гордость», в шоу-показе в рамках Детской недели моды в Москве, торжественном вечере «За труды и Отечество», посвященном 300-летию со дня учреждения ордена Александра Невского в Государственном Кремлёвском Дворце и других мероприятиях.
Не менее важным событием в жизни Веры стал выпуск кавера на одну из песен Юлии Началовой. Поклонники певицы высоко оценили талант дочери артистки.
Новые трудности в жизни семьи.
Евгений Алдонин остаётся важной частью жизни Веры. Несмотря на свою новую семью и двоих детей, он всегда находит время для дочери. Вера же тепло относится к сводным брату и сестре. Однако из-за постоянной загруженности в университете у девушки остаётся не так много свободного времени для встреч с близкими.
Ранее отец Веры отмечал, что дочь делает всё, чтобы доказать, что она достойна быть в числе студентов одного из лучших вузов страны.
Осенью 2025 года стало известно, что 46-летний Евгений Алдонин борется с тяжёлым заболеванием. У бывшего футболиста диагностировали рак поджелудочной железы. После выявленного недуга он начал проходить лечение в Германии.
«Всем большое спасибо за тепло и слова поддержки. Надеюсь справиться с болезнью. Шансы есть — за них изо всех сил держусь», — привёл тогда комментарий Евгения Алдонина в своём Телеграм-канале комментатор Дмитрий Шнякин.