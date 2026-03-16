В колледжах и вузах России станет больше бюджетных мест по важным для экономики специальностям — Мишустин

Утверждением соответствующего перечня занимался кабмин.

Источник: Клопс.ru

В России собираются увеличить число бюджетных мест в колледжах и вузах по специальностям, которые считаются наиболее важными для экономики. Об этом, ссылаясь на премьер-министра РФ Михаила Мишустина, пишет РИА Новости в понедельник, 16 марта.

Список таких специальностей уже утверждён кабмином. Среди приоритетных — информатика и вычислительная техника, электроника, биотехнические системы, ядерная энергетика, авиационная и ракетно-космическая техника, робототехника, медицина и фармацевтика. «В первую очередь по ним будет увеличиваться количество бюджетных мест в учебных заведениях», — отметил Мишустин.

Российские власти начали менять правила приёма в вузы. Кабмин планирует сократить количество платных мест по направлениям «Экономика», «Юриспруденция» и ряду гуманитарных специальностей.

