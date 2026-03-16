В Красноярском крае за выходные задержали 93 нетрезвых водителя

За минувшие выходные в Красноярском крае сотрудники Госавтоинспекции задержали 93 нетрезвых водителя. Как сообщила пресс-служба ведомства, теперь нарушителям грозит штраф в размере 45 тысяч рублей, а также лишение прав на срок от полутора до двух лет.