В Красноярском крае за выходные задержали 93 нетрезвых водителя

За повторное вождение в пьяном виде автомобилистов ожидает уголовная ответственность.

Источник: Комсомольская правда

За минувшие выходные в Красноярском крае сотрудники Госавтоинспекции задержали 93 нетрезвых водителя. Как сообщила пресс-служба ведомства, теперь нарушителям грозит штраф в размере 45 тысяч рублей, а также лишение прав на срок от полутора до двух лет.

Полицейские напоминают: управление транспортным средством в состоянии опьянения является одним из самых опасных видов правонарушений, которое может привести к непоправимым последствиям.

Сообщить о нетрезвом водителе можно по номеру «Синей линии» — 263−10−19.