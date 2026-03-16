Telegram-комментарий стоил свободы: калининградцу грозит до 5 лет колонии за экстремизм

Сотрудники УФСБ России по Калининградской области в ходе мониторинга сети интернет выявили публикацию, содержащую признаки преступления.

Источник: KaliningradToday

В одном из Telegram-каналов неизвестный пользователь оставил комментарий с призывами к экстремистской деятельности. Оперативники установили личность автора — им оказался 59-летний житель региона.

Противоправная деятельность мужчины была задокументирована и пресечена. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).

Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы. Сейчас следователи и оперативники проводят комплекс мероприятий, чтобы установить все обстоятельства, мотивы и возможные связи подозреваемого. Расследование продолжается.