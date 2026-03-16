На правобережье Красноярска благоустроят сквер на площади 50‑летия Победы

В 2026 году в Кировском районе Красноярска благоустроят сквер «Западный» на площади 50‑летия Победы. Работы пройдут в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Пространство визуально поделят на три зоны: площадь и две аллеи — на улице Академика Вавилова и проспекте имени газеты «Красноярский рабочий». Для красноярцев обустроят качели под навесами, тихую зону со скамейками и креслами. Площадку сделают доступной для маломобильных горожан. Сквер оснастят современной системой освещения, для безопасности посетителей​ установят видеонаблюдение и внедрят удобную навигацию, — добавили в пресс-службе мэрии Красноярска. По информации ведомства, после обновления военную технику перемесят в отдельную зону, что позволит расширить площадь, на которой проходят районные события. На территории высадят берёзу, рябину, сирень, черёмуху и яблоню. Работы начнутся во втором квартале 2026 года.