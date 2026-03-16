Не попасть в сеть. Куда вовлекают молодёжь через соцсети и мессенджеры

Сегодня мы уже не можем представить свою жизнь без смартфона? Телефон — это уже давно не только устройство для звонков. Он — наше всё: синоптик, навигатор, калькулятор, переводчик, магазин, справочник самого широкого профиля. И конечно, это инструмент общения в соцсетях. В наших смартфонах установлены десятки приложений, запомнивших и наш номер, и переписку, и пересланные кому- либо документы, и фотографии, и ролики с нашим участием. Всё это — цифровой след. Модераторы деструктивных ресурсов, пабликов и чатов изучают цифровой след каждого пользователя, анализируют его активность, чтобы получить довольно подробный портрет. Это помогает находить потом особо эффективные способы шантажировать пользователя.