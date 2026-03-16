Не попасть в сеть. Куда вовлекают молодёжь через соцсети и мессенджеры

Деструктивный контент в интернете распространяется серьёзными структурами, а вовлечением в противоправную деятельность занимаются специально подготовленные взрослые, в том числе сотрудники спецслужб Украины и других государств. Сети свои они расставляют умело и хитро. Чтобы в них не попасть, молодые люди должны как минимум знать, что на них ведётся охота. А лучше — ещё и понимать, что в поведении незнакомца из сети должно насторожить и как не попасться на крючок.
Сегодня мы уже не можем представить свою жизнь без смартфона? Телефон — это уже давно не только устройство для звонков. Он — наше всё: синоптик, навигатор, калькулятор, переводчик, магазин, справочник самого широкого профиля. И конечно, это инструмент общения в соцсетях. В наших смартфонах установлены десятки приложений, запомнивших и наш номер, и переписку, и пересланные кому- либо документы, и фотографии, и ролики с нашим участием. Всё это — цифровой след. Модераторы деструктивных ресурсов, пабликов и чатов изучают цифровой след каждого пользователя, анализируют его активность, чтобы получить довольно подробный портрет. Это помогает находить потом особо эффективные способы шантажировать пользователя.
Как они это делают и можно ли не попасть в их сети — эти знания подросткам и молодёжи даёт проект «Не попасть в сеть», экспертами в котором выступают Игорь Ашманов, создатель компании «Крибрум», отслеживающей и анализирующей деструктивный контент, Данил Филиппов, заместитель начальника Следственного департамента МВД РФ и другие эксперты.
«Сложно подсчитать, сколько угроз для наших детей и молодёжи идёт из интернета, — говорит генеральный директор издательского дома “Аргументы и факты” Руслан Новиков. — На них охотятся и суицидальные сообщества, их вовлекают в радикальный феминизм, им навязывают “свободу от детей”, их затягивают в наркосети, заставляют воровать деньги у родителей, вербуют в террористы. Наш проект научит молодых людей 17−24 лет навыкам цифровой гигиены, объяснит им, как обнаруживать токсичный контент, даже если он формально не запрещён».
На сайте проекта «Не попасть в сеть» представлены основные угрозы и даны краткие пояснения, как понять, что тебя атакуют и вовремя уйти. Проект будет пополняться экспертными интервью, аудиоподкастами, видеосюжетами по теме проекта. Кроме того, в эфир выйдет документальный фильм с рассказом о преступных схемах модераторов деструктивных ресурсов. Контент проекта будет продвигаться во всех каналах коммуникации, в соцсетях и мессенджерах, будут организованы показы и обсуждения с целевой аудиторией проекта. Чтобы как можно больше подростков и молодёжи узнало, как не попасть в сети преступников, уберечь себя и своих близких.