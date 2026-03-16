Краснояркам рассказали, чем отличается УЗИ груди от маммографии и кому они подходят

Специалисты Красноярской краевой клинической больницы рассказали, в каких случаях женщинам назначают УЗИ молочных желез, а когда необходима маммография.
УЗИ нужно делать профилактически не реже 1 раза в год, а также в случае возникновения болей или выделений. Оно подходит женщинам любого возраста, в том числе беременным и кормящим. Метод хорошо показывает кисты, образования и состояние тканей.
Врачи подчеркивают — некоторые заболевания дают о себе знать уже с возраста 35 лет. Среди них, например, фиброаденома, доброкачественная опухоль молочной железы. Для профилактики молодым женщинам будет достаточно УЗИ.
Маммографию обычно назначают после 40−45 лет. В норме у женщины в груди преобладает железистая ткань, которая отображается на маммографе белым пятном. Однако с возрастом железистая ткань замещается жировой, и на этом фоне даже мелкие структуры становятся хорошо видны.
Метод позволяет заметить изменения, которые невозможно обнаружить при пальпации или на УЗИ. Врачи советуют взрослым женщинам проходить маммографию для профилактики, даже если ничего не беспокоит.
Фото на главной: freepik.com.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.