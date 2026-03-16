Всероссийская зимняя Универсиада: студентка ИРНИТУ Дарья Мельничук вошла в десятку лидеров лыжной гонки

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Уфе на IX Всероссийской зимней Универсиаде юниорки состязались в лыжной гонке на 5 км классическим стилем.
В десятку сильнейших вошла студентка ИРНИТУ Дарья Мельничук. Всего на этот старт вышли 96 спортсменок из 36 образовательных организаций страны.
В напряженной борьбе за медали победу одержали спортсменки из Пензенского государственного университета. Студентка четвертого курса — будущий специалист в области экономики топливно-энергетического комплекса Дарья Мельничук стала восьмойю.
Как рассказала член сборной политеха по лыжным гонкам, этим видом спорта она увлеклась, поступив в ИРНИТУ:
"Отбор на Универсиаду проходил на межвузовских соревнованиях, к которым мы готовились под руководством тренера Андрея Вайнер-Кротова. Этот отбор наша команда выиграла, и мы получили путевку в финал. Я очень горжусь тем, что представляю свой университет и могу участвовать в таких престижных соревнованиях.
Универсиада проходит на высоком уровне, трассы прекрасно подготовлены. Мы не только соревнуемся, но и знакомимся с достопримечательностями Уфы, ездим на экскурсии".
На зимней Универсиаде от ИРНИТУ также выступали еще четыре спортсмена — Алексей Федоров, Максим Иванов, Илья Кузнецов и Денис Тубольцев.
Отметим, что лыжные соревнования в Уфе охватывают пять дисциплин: эстафету, спринт и командный спринт, а также гонки с раздельным стартом в классическом и свободном стилях. Всего в соревнованиях приняли участие более 260 спортсменов из 35 регионов страны, представляющих 41 вуз. Универсиада проводится при поддержке Министерства спорта России.