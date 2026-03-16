Часть улицы Гоголя в Краснодаре закроют для проезда 20 марта

В ближайшую пятницу, 20 марта, в центре кубанской столицы временно изменится схема движения. Ограничения затронут часть улицы им. Гоголя, предупредили в мэрии Краснодара.
«Это связано с проведением мероприятия в Краснодарской краевой филармонии им. Г. Ф. Пономаренко на ул. Красной, 55», — отметили в городской администрации.
Для обеспечения безопасности гостей и участников проезд полностью закроют на участке от улицы Красноармейской до улицы Красной. Ограничения будут действовать в течение девяти часов: с 06:00 до 15:00.
Городские службы просят водителей быть внимательными: указанный отрезок дороги начнут освобождать от припаркованных автомобилей заблаговременно. Автомобилистам рекомендуется заранее продумать альтернативные маршруты и использовать для объезда соседние улицы.