Шестилетний мальчик сломал ногу на «Красноярских столбах»

Спасатели эвакуировали ребёнка со скалы «Китайская стена».

Днём 15 марта спасателям поступило сообщение о травме ребёнка в национальном парке «Красноярские Столбы». В районе скалы «Китайская стена» шестилетний мальчик сломал ногу.

Как рассказали в КГКУ «Спасатель», к месту происшествия выдвинулись краевые спасатели и сотрудники Сибирского регионального поисково-спасательного отряда. На носилках, в сопровождении матери, они доставили ребёнка до выдвижного поста, а затем передали медикам.

Спасатели вновь призывают посетителей парка соблюдать меры безопасности: не покорять вершины без подготовки, пользоваться только обозначенными маршрутами, одеваться по погоде и внимательно следить за детьми.

Ранее мы сообщали, что ещё 22 километра Столбов обследовали спасатели в поисках спецназовца.