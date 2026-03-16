Шестилетний мальчик сломал ногу на «Красноярских столбах»

Днём 15 марта спасателям поступило сообщение о травме ребёнка в национальном парке «Красноярские Столбы». В районе скалы «Китайская стена» шестилетний мальчик сломал ногу.
Как рассказали в КГКУ «Спасатель», к месту происшествия выдвинулись краевые спасатели и сотрудники Сибирского регионального поисково-спасательного отряда. На носилках, в сопровождении матери, они доставили ребёнка до выдвижного поста, а затем передали медикам.
Спасатели вновь призывают посетителей парка соблюдать меры безопасности: не покорять вершины без подготовки, пользоваться только обозначенными маршрутами, одеваться по погоде и внимательно следить за детьми.
Ранее мы сообщали, что ещё 22 километра Столбов обследовали спасатели в поисках спецназовца.