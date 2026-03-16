Бывший муж Лерчек сообщил, что их дети живут с ним и знают о диагнозе мамы

Артем Чекалин сообщил, что их с Лерчек дети живут с ним и знают о диагнозе мамы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Бывший супруг блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) Артем Чекалин сообщил 360.ru, что их дети живут с ним и знают о диагнозе мамы.

«Он рассказал, что их общие дети сейчас живут с ним и знают, что мама болеет», — пишет 360.ru со ссылкой на его слова.

По словам Чекалина, сейчас вся семья и друзья сплотились и делают все, что возможно.

Чекалина родила четвертого ребенка 24 февраля, на следующий день после выписки она была госпитализирована в онкологическую реанимацию. У нее диагностировали рак желудка четвертой стадии, ей также провели операцию на позвоночнике, так как несколько позвонков стали разрушаться.

В минувшую пятницу ей провели химиотерапию в НМИЦ онкологии имени Блохина.

Валерия Чекалина и ее бывший супруг Артем находятся под домашним арестом по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ, которое рассматривает Гагаринский суд Москвы. Последнее судебное заседание 9 февраля не состоялось из-за того, что блогера увезла скорая помощь, у нее отнималась нога.

