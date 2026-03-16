Эксперт посоветовала выпускникам профессии, которые не заменит нейросеть

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Если интересна медицина, смотрите в сторону биоинформатики и генной инженерии, если техника — выбирайте управление беспилотными системами в агросекторе или промышленную робототехнику, заявила HR-эксперт Алла Земщева.
«Если интересна медицина, смотрите в сторону биоинформатики и генной инженерии, если техника — выбирайте управление беспилотными системами в агросекторе или промышленную робототехнику. Именно здесь уже сейчас формируется колоссальный кадровый голод, который через 5 лет станет критическим», — сказала она информационному порталу РИАМО.
По словам эксперта, второй беспроигрышный вектор — это профессии, требующие глубокой эмпатии и эмоционального интеллекта, где ИИ бессилен. Клинические психологи, специалисты по реабилитации, педагоги для сложных детей и гериатры будут востребованы всегда, пока существуют люди.
«Но самое важное — это понимание, что концепция “одна карьера на всю жизнь” окончательно умерла. Нынешним выпускникам придется менять сферу деятельности 5−7 раз за жизнь, поэтому навык быстрого переобучения и адаптивность станут их главным конкурентным преимуществом перед узкими специалистами старой закалки», — предупредила эксперт.