Более пяти тысяч интернет-ресурсов заблокировали за продажу запрещенных БАД

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Свыше 5,2 тысячи интернет-ресурсов, предлагающих к продаже запрещенные БАД, заблокировали в России, сообщается в канале Роспотребнадзора на платформе Max.
«Специалисты Роспотребнадзора продолжают работу по выявлению и блокировке интернет-ресурсов, распространяющих информацию о розничной продаже биологически активных добавок (БАД), реализация которых запрещена в России. По результатам подготовленных ведомством решений всего заблокировано свыше 5,2 тысячи подобных площадок», — говорится в сообщении.
Уточняется, что среди них есть интернет-страницы, где под видом пищевых добавок предлагалась продукция, не прошедшая государственную регистрацию и содержащая запрещенные компоненты.
«В числе примеров: “Глиалия сироп, для мозга, от нейровоспаления”, “Methyl B-12 Метилкобаламин 1000 мкг, 100 пастилок”, а также продукция, выдававшаяся за пищевые добавки, но таковой не являвшаяся — “Kal Pantothenic Acid 1000 mg, 100 таб”, — пояснили в ведомстве.