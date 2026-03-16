Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кто получил «Оскар-2026» за лучшую женскую роль?

В ночь с 15 на 16 марта 2026 года в Лос-Анджелесе состоялась 98-я церемония вручения премии «Оскар». К кому ушла статуэтка в одной из главных номинаций — читайте в справке aif.ru.

Источник: Reuters

Кому достался «Оскар» за лучшую женскую роль?

В номинации «Лучшая женская роль» победа досталась ирландской актрисе Джесси Бакли за работу в исторической драме «Хамнет». Эта победа стала кульминационной в наградном сезоне для 36-летней актрисы — она уже получила за эту роль «Золотой глобус» и премию BAFTA.

Актриса получила награду за роль Агнес, жены Уильяма Шекспира, в фильме режиссера Хлои Чжао «Хамнет». Картина рассказывает не столько о великом драматурге, сколько о трагедии его семьи — смерти 11-летнего сына Хамнета от чумы. Фильм показывает, как эта боль Агнес позже преобразилась в бессмертную пьесу «Гамлет». Это первый «Оскар» в карьере актрисы, хотя она уже была номинирована ранее как лучшая актриса второго плана за фильм «Незнакомая дочь». Российскому зрителю Бакли также знакома по роли Людмилы Игнатенко — жены пожарного, одной из главных героинь сериала HBO «Чернобыль» 2019 года.

В борьбе за золотую статуэтку Бакли противостояли четыре другие актрисы: Роуз Бирн за роль в картине «Я бы тебя пнула, если бы могла», Кейт Хадсон за фильм «Мелодия их мечты», Ренате Реинсве за «Сентиментальную ценность» и Эмма Стоун за роль в фильме «Бугония».