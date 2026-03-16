Кто получил «Оскар-2026» за лучшую женскую роль?

Актриса получила награду за роль Агнес, жены Уильяма Шекспира, в фильме режиссера Хлои Чжао «Хамнет». Картина рассказывает не столько о великом драматурге, сколько о трагедии его семьи — смерти 11-летнего сына Хамнета от чумы. Фильм показывает, как эта боль Агнес позже преобразилась в бессмертную пьесу «Гамлет». Это первый «Оскар» в карьере актрисы, хотя она уже была номинирована ранее как лучшая актриса второго плана за фильм «Незнакомая дочь». Российскому зрителю Бакли также знакома по роли Людмилы Игнатенко — жены пожарного, одной из главных героинь сериала HBO «Чернобыль» 2019 года.