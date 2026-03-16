Минобразования назвало тему единого урока по всей Беларуси 19 марта

Единый урок памяти жертв Хатыни состоится в белорусских школах 19 марта.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси в четверг, 19 марта, пройдет единый урок памяти жертв Хатыни, сообщили в Министерстве образования.

Во время урока будет проводиться работа с учебным изданием «Геноцид белорусского народа в годы Великой Отечественной войны». К проведению уроков в начальных классах могут привлекать учащихся 9−11 классов.

Педагоги поговорят со школьниками о важности сохранения память о Великой Отечественной войне, защите исторической правды в современном мире и уроках прошлого, которые помогают строить будущее.

— Ключевым моментом занятия должны стать высказывания учащихся собственных суждений о трагических событиях в Хатыни для углубления понимания исторических фактов, — прокомментировали в Минобразования.