Минобразования назвало тему единого урока по всей Беларуси 19 марта

В Беларуси в четверг, 19 марта, пройдет единый урок памяти жертв Хатыни, сообщили в Министерстве образования.
Во время урока будет проводиться работа с учебным изданием «Геноцид белорусского народа в годы Великой Отечественной войны». К проведению уроков в начальных классах могут привлекать учащихся 9−11 классов.
Педагоги поговорят со школьниками о важности сохранения память о Великой Отечественной войне, защите исторической правды в современном мире и уроках прошлого, которые помогают строить будущее.
— Ключевым моментом занятия должны стать высказывания учащихся собственных суждений о трагических событиях в Хатыни для углубления понимания исторических фактов, — прокомментировали в Минобразования.