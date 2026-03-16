В Калининграде провели сложное кесарево сечение матери, родившей седьмого ребенка

По словам специалистов, случаи проведения шестого кесарева сечения относятся к категории высокого хирургического и акушерского риска. Поскольку наличие пяти рубцов приводит к выраженному спаечному процессу в брюшной полости, что технически осложняет доступ к матке и требует высочайшей точности при разделении тканей для исключения повреждения смежных органов, таких как мочевой пузырь и кишечник. Кроме того, рубцовая ткань менее эластична и склонна к истончению, что повышает риск разрыва стенки матки в ходе операции. Повторные вмешательства также увеличивают вероятность аномального расположения плаценты и риск массивной кровопотери.