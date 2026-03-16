На круизных судах ввели «правило матраса»

Красиво жить не запретишь. Кажется, этого принципа придерживаются многие пассажиры круизных лайнеров по всему миру. И когда в соцсетях появляется новый тренд, люди готовы на многое, чтобы повторить это — и показать всему миру.
Так вот, недавно в TikTok стали популярными видео, где люди в круизах спят на балконах своих кают. И туристы начали перетаскивать кровати из своих номеров поближе к морю и небу. Если балкон маленький или кровать слишком громоздкая, переносят только матрасы. Наслаждаются свежим воздухом, записывают «тиктоки», отдыхают. Круизные компании в ужасе, нарушителям грозят штрафами или выселением с корабля. В чем же дело?
Почему нельзя выносить кровать и матрас на балкон круизного лайнера
Выносить матрас на балкон каюты строго запрещено, потому что, во-первых, постельные принадлежности окажутся за пределами спринклерной системы пожаротушения (это датчики на трубах, которые срабатывают при повышении температуры воздуха в помещении, и тогда из трубы начинает литься вода). При малейшем возгорании матрасы вспыхнут как спички. А если пассажир был так дерзок, что вынес из номера матрас, он легко может закурить, нарушив и другое правило безопасности, рассуждают в круизных компаниях.
Но это не всё. «Правило матрасов» появилось еще и потому, что пассажир, заснув на балконе, может споткнуться о скомканное одеяло, спросонья не сообразить, где он находится, возможно, даже перегнуться через перила и… (при мысли об этом юрист круизного туроператора достает платок, чтобы стереть пот со лба, у пиарщика внутри всё холодеет и пересыхает горло, а гендиректор компании встает и идет к потайному бару в шкафу).
Смерть на круизном лайнере — это сильнейший удар по репутации. И если есть хоть малейшая вероятность, что клиент окажется в опасности, такие ситуации надо пресечь. Даже если это выглядет скучнее и зануднее, чем любые мантры о том, что не нужно курить в постели. В конце концов, на корабле бывает качка, и иногда достаточно сильная, поэтому вероятность оказаться за бортом, если вы умудрились перетащить кровать на балкон, далека от нулевой.
«Это [спать на балконе номера] не только опасно, потому что вы можете споткнуться, поскользнуться или упасть — даже вылететь с балкона, пытаясь выбраться из-под одеяла, — но и потому, что вы блокируете важный пожарный выход, который может понадобиться другим пассажирам, в том числе тем, кто находится в других каютах», — читает свою отповедь тиктокерам юрист Спенсер Ааронфилд, чья работа — судиться с круизными компаниями, защищая интересы пассажиров.
Наконец, брызги волн и капли дождя сделают матрас влажным, за пару дней в нем может завестись грибок, тогда компании придется покупать новый, и как знать, не сделают ли эту покупку за ваш счет? В договоре наверняка была прописана ответственность туриста за порчу предметов мебели и вообще всего имущества на борту.
Поговаривают, что тех, кто перенесет матрас на балкон, могут и высадить с корабля в ближайшем порту. Пока представитель компании Carnival Cruise Line Джон Хилд пригрозил, что нарушителям «придется до конца круиза работать помощниками, заправляя кровати и убираясь в каютах». Заявление выглядит полушуткой, но стоит ли рисковать отпуском ради красивых кадров?