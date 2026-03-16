В Новоселовском округе косули вышли к поселку в поисках еды

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В селе Дивный жители стали свидетелями встречи с лесными животными.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В селе Дивный жители стали свидетелями встречи с лесными животными.

Сначала возле одного из частных домов появилась косуля. Животное спокойно походило по снегу, оглядывалось и внимательно наблюдало за человеком.

Спустя пару дней рядом с лесом появились уже пять косуль, исследовавших заснеженное поле в поисках пищи. Зимой косули питаются побегами и почками деревьев, сухой травой и листьями. Увидев людей, животные быстро скрылись под деревьями.

«На конец зимы и начало весны приходится миграция косуль: если осенью они переходили из тайги в степь, то сейчас идут обратно. Крупные миграционные потоки проходят как раз через Новоселовский округ», — сообщает Лесопожарный центр Красноярского края.

Жителям края советуют не тревожить животных, не пытаться их кормить или ловить. Если косуля или другое животное находится в бедственном положении, нужно звонить в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 112 или в министерство природных ресурсов и лесного комплекса края: 8 (391)227−72−59, 8 (391)268−03−36.