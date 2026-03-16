Недельный улов мошенников в Калининградской области — 3,8 миллиона рублей

Суммарный ущерб превысил 3,8 миллиона рублей. Больше всех потерял житель Зеленоградска — 750 тысяч рублей, в том числе кредитные. Ему позвонили и убедили, что нужно срочно аннулировать заявку на кредит.
Студентка и менеджер из Калининграда поверили в «декларирование» средств и лишились 182 и 385 тысяч соответственно. Повар из Балтийска отдал 258 тысяч за несуществующий подарок на маркетплейсе.
Методист из Калининграда попалась на удочку лже-экспертов по криптовалютам — потеряла 180 тысяч. Продавец из Калининграда и пенсионер из Зеленоградского района перевели на «безопасные счета» 598 и 465 тысяч.
Двое пенсионеров из Калининграда клюнули на классику: обвинили в финансировании иностранных вооружённых сил и заставили перевести 400 и 258 тысяч.
Полиция вновь призывает граждан не переводить деньги незнакомцам, кем бы они ни представлялись.