На трассе Уфа — Оренбург включат свет к середине апреля

На оперативном совещании в правительстве обсудили сроки появления освещения на трассе Уфа — Оренбург.
Исполняющий обязанности начальника ФКУ Упрдор «Приуралье» Дмитрий Горб доложил, что временная схема освещения на участке до Стерлитамака заработает к 15 апреля. Однако это лишь промежуточное решение. Как только поступят кабели и необходимые материалы, специалисты приступят к монтажу постоянных светильников.
Полностью завершить работы планируют до 2 августа.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.