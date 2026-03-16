10 тысяч волгоградских семей получили помощь психологов с начала года

С начала 2026 года специалисты психологической помощи в Волгоградской области предоставили почти 70 тысяч услуг, а за помощью обратились уже 10 тысяч семей. В прошлом году консультации получили более 23 тысяч жителей региона, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на обладминистрацию.
По информации регионального комитета социальной защиты населения, в Волгограде и области работают 39 отделений психолого-педагогической помощи, а также областной центр психолого-педагогической помощи. Здесь специалисты помогают людям разобраться в межличностных отношениях, семейных конфликтах, вопросах воспитания детей, справиться с тревогой и последствиями травм. Главная задача этой работы — создать здоровую атмосферу в семье, предотвратить проблемное поведение у подростков и помочь семьям, оказавшимся в сложной ситуации.
Для консультаций используют разные форматы: проводят групповые и индивидуальные занятия, организуют родительские клубы. Если нужно, специалисты выезжают на дом или работают онлайн. Получить помощь просто — достаточно обратиться в ближайший центр социального обслуживания.
