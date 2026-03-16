10 тысяч волгоградских семей получили помощь психологов с начала года

С начала 2026 года специалисты психологической помощи в Волгоградской области предоставили почти 70 тысяч услуг, а за помощью обратились уже 10 тысяч семей. В прошлом году консультации получили более 23 тысяч жителей региона, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на обладминистрацию.