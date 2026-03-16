Постановка «Громкие» режиссёра Саввы Савельева — на сцене Театра оперы и балета: В Кишиневе состоится спектакль, в котором играют Виктория Толстоганова и Максим Виторган

В Кишинёве снова ждут спектакль, о котором здесь уже хорошо знают.
Постановка «Громкие» режиссёра Саввы Савельева возвращается на сцену Театра оперы и балета им. Марии Биешу. Первый показ прошёл летом 2025 года и тогда зал был полностью заполнен.
Теперь у зрителей появится ещё одна возможность увидеть эту историю 1 апреля.
На сцену вновь выйдут Виктория Толстоганова и Максим Виторган — актёры, чья работа в этом спектакле во многом и сделала постановку одной из самых обсуждаемых.
Судя по интересу публики, повторный показ тоже проходит при большом внимании зрителей — свободных мест осталось совсем немного.
Спектакль с парадоксальным названием «Громкие» на самом деле рассказывает о вещах, о которых чаще всего говорят тихо.
И, как напоминает одна из его главных мыслей, счастье действительно любит тишину.
Читайте также:
Вот и настали «хорошие времена»: В индексе хорошей жизни Молдову обогнал даже Иран.
Индекс хорошей жизни 2026 представляет собой комплексный анализ качества жизни в разных странах мира на начало 2026 года (далее…).
Власти вкладывают миллионы во все, что угодно, только не в улучшение жизни жителей Молдовы: За миллионы евро нам собираются сообщать о том, что мы и сами будем видеть за окном или еще раньше узнаем из соцсетей.
Правительство призывает экономить бюджетные средства, но тут же тратит миллионы на ненужные инициативы, бесполезные госструктуры и расширение их штатов (далее…).
Тревожная ситуация на Днестре: Питьевой воды жителям Молдовы хватит на 12−48 часов.
Министерство окружающей среды приняло решение временно прекратить водоснабжение в Сорокском районе, Бельцах, Флорештах, Сынжерей (далее…).