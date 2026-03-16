Мошенники выманили у 11 жителей Калининградской области почти 4 миллиона рублей

За минувшую неделю жертвами дистанционных аферистов в Калининградской области стали 11 человек. Общая сумма переведённых ими средств превысила 3,8 миллиона рублей. Самый крупный улов — у жителя Зеленоградска. Ему позвонили и под предлогом «аннулирования заявки на кредит» убедили перевести 750 тысяч рублей, включая кредитные.
Студентка и менеджер из Калининграда поверили в необходимость «декларирования» денег и лишились 182 и 385 тысяч соответственно. Повару из Балтийска пообещали подарок на маркетплейсе, но в итоге он отдал 258 тысяч.
Методист из Калининграда попалась на обещаниях лёгкого заработка на криптобирже и потеряла 180 тысяч. Ещё двое — продавец из Калининграда и пенсионер из Зеленоградского района — перевели на «безопасные счета» 598 и 465 тысяч рублей.
Двое пожилых калининградцев отдали аферистам 400 и 258 тысяч после звонков с обвинениями в финансировании иностранных государств.