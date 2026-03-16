В Красноярске до конца года отремонтируют три моста

Мэрия ищет подрядчика для ремонта Октябрьского моста и «777», а также путепровода в районе ТЭЦ-3.

На сайте госзакупок разместили документы на поиск подрядчика для ремонта сразу трех мостовых сооружений в Красноярске. Об этом сообщают в мэрии.

Работы планируют провести на мостах Октябрьский, Коркинский (мост «777») и путепроводе по улице Пограничников в районе ТЭЦ-3. Начальная стоимость контракта — 226 миллионов рублей, завершить все работы необходимо до конца 2026 года.

В первую очередь на всех объектах приведут в порядок асфальтобетонное покрытие проезжей части и отремонтируют деформационные швы.

Графики работ по каждому мосту составят после того, как определится исполнитель. Сроки и этапы будут синхронизированы с другими дорожными и благоустроительными работами в городе. Для каждого объекта подрядчик должен будет разработать и согласовать с ГИБДД проект организации движения на время ремонта. С учетом этого станет понятно, потребуются ли перекрытия и как будет организован проезд.

В контракте прописаны гарантийные обязательства — на разные виды работ они составят от трех до шести лет. Основной объем планируют выполнить в дорожно-ремонтный сезон, а полностью завершить ремонт до декабря.

