Новый корпус красноярского пансионата для пожилых начнут строить в 2026 году

Определился подрядчик на строительство нового корпуса для пожилых постояльцев пансионата «Солнечный» в Красноярске. Планируется, что возведение начнется в ближайшее время с подготовки территории между улицей Светлова и Молодёжным проспектом. В здании кроме жилых комнат спроектированы медицинские кабинеты и бытовые помещения, столовая, залы для занятий и реабилитации, зимний сад. Учтены интересы маломобильных жильцов и благоустройство прилегающей территории. Запланированный на 2028 год ввод корпуса в эксплуатацию позволит существенно сократить очередь граждан, нуждающихся в стационарном обслуживании, обещает министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова. Добавим, возведение здания проводится в рамках нацпроекта «Семья».