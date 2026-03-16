Старшеклассники Челябинской области получат единые учебники к сентябрю

С 1 сентября 2026 года в школы Челябинской области и по всей России в целом поступят новые единые государственные учебники по обществознанию для 9‑х и 10‑х классов. Об этом сообщает gorsite.ru со ссылкой на Министерство просвещения РФ. Пособия войдут в федеральный перечень и станут частью единого образовательного пространства страны.
Разработка учебников находится на финальной стадии. По словам главы ведомства Сергея Кравцова, их создание синхронизировано с федеральными образовательными программами и материалами ОГЭ и ЕГЭ.
«Наша ключевая задача — создать равные условия для получения качественных знаний каждым учеником, независимо от региона проживания», — подчеркнул министр.
До конца 2026 года в федеральный перечень планируют включить единые учебники по русскому языку, литературе, физике, химии и биологии для 10—11‑х классов, а также по труду (технологии) для 5—9‑х классов. К разработке пособий по естественно-научному циклу подключилась Российская академия наук.
Помимо этого, в новом учебном году в школах начнут преподавать предмет «Духовно-нравственная культура России». Сначала его введут только в 5‑х классах, а с 2027 года — в 6‑х и 7‑х. Программа курса опирается на биографии государственных и общественных деятелей, а также героев специальной военной операции.