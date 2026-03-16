Норильчанина будут судить за избитую и выброшенную из окна женщину

В Норильске мужчина предстанет перед судом за покушение на убийство бывшей сожительницы. Об этом рассказали в прокуратуре региона.
По данным надзорного ведомства, в декабре 2025 года к 54-летней жительнице северного города пришел бывший сожитель и попросился переночевать. Сначала женщина не открыла дверь, будучи против его визита, но позже мужчина все-таки оказался в квартире. На кухне он взял нож и начал резать мясо на ужин, однако обстановка быстро накалилась — между экс-возлюбленными произошла ссора.
«Гость ударил женщину кулаком в лицо и начал душить. Мужчина поставил бывшую сожительницу перед жестким выбором — либо он зарежет ее, либо она выпрыгнет из окна второго этажа. Когда женщина отказалась, агрессор посадил ее на подоконник, развернув ногами на улицу, и резко толкнул в спину», — сообщили в краевой прокуратуре.
В итоге норильчанка выпала из окна и упала на землю, получив тяжелые травмы.
Мужчина утверждает, что не собирался убивать экс-возлюбленную, а и лишь хотел припугнуть женщину. Однако прокурор утвердил ему обвинение в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ).
Уголовное дело рассмотрит Норильский городской суд.
