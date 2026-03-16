В Красноярске ищут подрядчика для ремонта трех мостов: Октябрьского, Коркинского и путепровода на улице Пограничников в районе ТЭЦ-3. Как сообщили в администрации города, все работы необходимо провести до конца 2026 года. Начальная цена контракта — 226 миллионов рублей.