В Красноярске ищут подрядчика для ремонта трех мостов: Октябрьского, Коркинского и путепровода на улице Пограничников в районе ТЭЦ-3. Как сообщили в администрации города, все работы необходимо провести до конца 2026 года. Начальная цена контракта — 226 миллионов рублей.
На объектах планируется восстановить асфальт и привести в порядок деформационные швы. Графики проведения работ на каждой переправе составят после определения подрядной организации.
На разные виды работ компания должна будет дать гарантию на срок от трех до шести лет. Всю документацию разместили на площадке госзакупок.
