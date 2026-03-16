Омские полицейские установили около 200 нарушений миграционного законодательства

К примеру, на участке строящейся в Омской области дороги, сотрудники обнаружили шестерых нелегалов. Граждане ближнего зарубежья в возрасте от 33 до 44 лет трудились на стройке незаконно, без разрешения на работу. Нарушителей привлекли к административной ответственности. В отношении должностных лиц, допустивших их к работе, ведется проверка.