Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омские полицейские установили около 200 нарушений миграционного законодательства

Во время оперативно-профилактического мероприятия нашлись нелегалы.

Источник: Комсомольская правда

Омская полиция провела оперативно-профилактическое мероприятие «Жилой сектор». В результате операции было установлено около 200 нарушений миграционного законодательства.

К примеру, на участке строящейся в Омской области дороги, сотрудники обнаружили шестерых нелегалов. Граждане ближнего зарубежья в возрасте от 33 до 44 лет трудились на стройке незаконно, без разрешения на работу. Нарушителей привлекли к административной ответственности. В отношении должностных лиц, допустивших их к работе, ведется проверка.

Также в ходе рейда было выявлено семь фактов организации незаконной миграции и фиктивной постановки на учет иностранцев. По данным фактам проводится проверка, решается вопрос об уголовных делах.

