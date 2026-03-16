Красноярских коллекторов оштрафовали за угрозы и шантаж должницы и её отца

Судебные приставы привлекли к ответственности коллекторскую организацию, которая взыскивала долг с жительницы Красноярского края с нарушением закона. Об этом сообщили в ГУ ФССП по региону.
Выяснилось, что сотрудники агентства угрожали не только самой женщине, но и её отцу, причём взаимодействовали с ним без согласия должницы.
Коллекторы обещали обнародовать порочащую информацию, если долг не будет погашен. Доказательствами стали скриншоты сообщений и видеозапись экрана, на которой зафиксирован переход по ссылке из смс на сайт кредитора.
По итогам проверки коллекторское агентство оштрафовано. Угрозы в адрес женщины и её родственника прекратились.
