Красноярских коллекторов оштрафовали за угрозы и шантаж должницы и её отца

Коллекторы обещали обнародовать порочащую информацию, если долг не будет погашен.

Судебные приставы привлекли к ответственности коллекторскую организацию, которая взыскивала долг с жительницы Красноярского края с нарушением закона. Об этом сообщили в ГУ ФССП по региону.

Выяснилось, что сотрудники агентства угрожали не только самой женщине, но и её отцу, причём взаимодействовали с ним без согласия должницы.

Коллекторы обещали обнародовать порочащую информацию, если долг не будет погашен. Доказательствами стали скриншоты сообщений и видеозапись экрана, на которой зафиксирован переход по ссылке из смс на сайт кредитора.

По итогам проверки коллекторское агентство оштрафовано. Угрозы в адрес женщины и её родственника прекратились.

Ранее мы сообщали, что IT-специалист из Красноярска помогал мошенникам за криптовалюту.