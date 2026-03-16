В Рыбинском округе Красноярского края временно ограничат движение через ж/д переезд

В ночь с 16 на 17 марта будет ограничено движение автотранспорта через железнодорожный переезд в Рыбинском округе Красноярского края.

17 марта в связи с ремонтно-путевыми работами на КрасЖД будет ограничено движение автотранспорта через железнодорожный переезд, расположенный в поселке Новая Солянка в Рыбинском муниципальном округе Красноярского края.

Ограничение движения автотранспорта будет производиться в три этапа:

с 00:00 до 01:00 и с 05:00 до 08:00 пропуск автотранспорта через переезд будет осуществляться по одной полосе в реверсивном режиме; с 01:00 до 05:00 переезд будет полностью закрыт для проезда автомобилей.

ГИБДД и администрация Рыбинского муниципального округа уведомлены о временном ограничении движения на переезде.

Красноярская железная дорога приносит извинения за доставленные неудобства.