В Рыбинском округе Красноярского края временно ограничат движение через ж/д переезд

17 марта в связи с ремонтно-путевыми работами на КрасЖД будет ограничено движение автотранспорта через железнодорожный переезд, расположенный в поселке Новая Солянка в Рыбинском муниципальном округе Красноярского края.
Ограничение движения автотранспорта будет производиться в три этапа:
с 00:00 до 01:00 и с 05:00 до 08:00 пропуск автотранспорта через переезд будет осуществляться по одной полосе в реверсивном режиме; с 01:00 до 05:00 переезд будет полностью закрыт для проезда автомобилей.
ГИБДД и администрация Рыбинского муниципального округа уведомлены о временном ограничении движения на переезде.
Красноярская железная дорога приносит извинения за доставленные неудобства.