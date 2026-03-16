В ночь с 16 на 17 марта будет ограничено движение автотранспорта через железнодорожный переезд в Рыбинском округе Красноярского края

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 17 марта, в связи с ремонтно-путевыми работами на КрасЖД, будет ограничено движение автотранспорта через железнодорожный переезд, расположенный в поселке Новая Солянка (Рыбинский муниципальный округ Красноярского края).
Ограничение движения автотранспорта будет производиться в три этапа:
с 00:00 до 01:00 и с 05:00 до 08:00 пропуск автотранспорта через переезд будет осуществляться по одной полосе в реверсивном режиме;
с 01:00 до 05:00 переезд будет полностью закрыт для проезда автомобилей.
ГИБДД и администрация Рыбинского муниципального округа уведомлены о временном ограничении движения на переезде.
Красноярская железная дорога приносит извинения за доставленные неудобства.