Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ночь с 16 на 17 марта будет ограничено движение автотранспорта через железнодорожный переезд в Рыбинском округе Красноярского края

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 17 марта, в связи с ремонтно-путевыми работами на КрасЖД, будет ограничено движение автотранспорта через железнодорожный переезд, расположенный в поселке Новая Солянка (Рыбинский муниципальный округ Красноярского края).

Источник: НИА Красноярск

Ограничение движения автотранспорта будет производиться в три этапа:

с 00:00 до 01:00 и с 05:00 до 08:00 пропуск автотранспорта через переезд будет осуществляться по одной полосе в реверсивном режиме;

с 01:00 до 05:00 переезд будет полностью закрыт для проезда автомобилей.

ГИБДД и администрация Рыбинского муниципального округа уведомлены о временном ограничении движения на переезде.

Красноярская железная дорога приносит извинения за доставленные неудобства.