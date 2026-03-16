Красноярский край встретит Крымскую весну

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 18 марта вся страна отметит День воссоединения Республики Крым с Россией. В Красноярском крае состоится ряд мероприятий, приуроченных к 12-летней годовщине этого события.
С 16 по 20 марта в школах региона пройдут тематические занятия «Возвращение в родную гавань». Педагоги расскажут ученикам об истории Крымской весны, стойкости крымчан, их стремлении к воссоединению с Россией. Также в образовательных учреждениях состоятся викторины, выставки, акции, флешмобы, праздничные концерты и торжественные линейки, посвященные важной исторической дате.
С 16 по 18 марта волонтёры Победы проведут на улицах населенных пунктов края блиц-викторину на тему воссоединения Крыма с Россией, вручат ее участникам открытки с изображением достопримечательностей полуострова и ленты в цветах российского триколора.
18 марта в Национальном центре «Россия» на Енисее для школьников Красноярска организованы экскурсии по экспозиции. В штабе общественной поддержки «Единая Россия» в Красноярске состоится квиз-телемост «Лесная наука в России». Участие в мероприятии примут школьные лесничества и объединения эколого-лесохозяйственного профиля Красноярского края, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Ребята ответят на вопросы о происхождении растений Крыма, особенностях рельефа этой южной местности и об истории Крымской весны. Школьники Красноярска отправят сверстникам из Новороссии семена сибирской сосны, чтобы ребята высадили их на родных территориях.
В Центре экстремального спорта «Спортэкс» пройдет митинг-концерт с участием молодежных, ветеранских, патриотических объединений и организаций. На сцену выйдут лучшие творческие коллективы Красноярья. В интерактивных локациях «Спортэкса» сибиряки запишут поздравительные видеообращения жителям Крыма и Севастополя, которые получат их в режиме реального времени через чат национального мессенджера MAX.
В Доме дружбы состоится кинопоказ художественного фильма «Артек. Сквозь столетия» (6+). Во Дворце Труда и Согласия пройдет праздничная программа «Под небом единым». Художественные номера концерта объединит идея исторической, культурной и духовной связи народов России.
В образовательных учреждениях Красноярского края стартует акция «Одна страна — одна история». Участники опубликуют в социальных сетях посты с историями и фотографиями, посвященными путешествиям по Крымскому полуострову, рассказали в пресс-службе краевого Правительства.
