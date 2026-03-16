В Перми на улице Лобачевского открыли новую поликлинику

В Орджоникидзевском районе Перми первых пациентов приняла новая поликлиника на ул. Лобачевского, 26, корпус 7. Трехэтажный комплекс занимает площадь 5 тыс. кв. метров и рассчитан на прием до 200 пациентов в смену. Он предназначен для обслуживания 40 тыс. жителей микрорайонов левого берега Камы.
Медучреждение находится на территории действующей ГБУЗ ПК «Больница Архангела Михаила». С его вводом прекратили работу по приему пациентов: с 6 марта — поликлиника на ул. Качканарской, 47, с 13 марта — поликлиника на ул. Бушмакина, 17. Женскую консультацию на ул. Менжинского, 15А закроют с 20 марта.
По информации краевых властей, стоимость объекта здравоохранения в Перми составила более 1 млрд руб. В новой поликлиники начали прием участковые терапевты, узкие специалисты — невролог, пульмонолог, уролог, офтальмолог, кардиолог и другие.
Обследования пациентов проведут в урологическом кабинете, процедурных зонах, прививочном кабинете и пункт приема анализов. Новое отделение функциональной диагностики предназначено для ЭКГ, спирографии и суточное мониторирования.
В нем также разместили рентгенодиагностическое отделение, женскую консультацию и дневной стационар на пять коек, кабинеты физиотерапии, прессотерапии, электролечения и гальванотерапии.