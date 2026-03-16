Десять кубов мусора и первые грибы сезона: месячник лесных субботников стартовал в Калининградской области (фото)

На другой же день после субботника «Грибная банда» отправилась на её поиски уже целенаправленно и набрала первые в сезоне лукошки. Этот ранний гриб не только очень декоративно выглядит, но и вполне съедобен. Саркосцифу нужно очистить от грязи и верхней плёночки, отварить три-пять минут и обжарить на сливочном масле.