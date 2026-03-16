Десять кубов мусора и первые грибы сезона: месячник лесных субботников стартовал в Калининградской области (фото)

Месячник лесных субботников стартовал в Калининградской области. В первый день активисты собрали и вывезли около десяти кубометров бытового мусора, рассказал «Клопс» Николай Смирнов, администратор телеграм-канала «Грибная банда Калининграда».
Выезд в Песчаный лес в Гвардейском районе состоялся в субботу, 14 марта. Следов «удачного отдыха» там оказалось так много, что у кески пришлось нарастить досками борта. Кроме разнообразного хлама удалось избавить природу от пяти кубов старых покрышек, которые уже вывезли на утилизацию, рассказал Николай.
«Мы убрали часть леса и ликвидировали свалку на стоянке, — говорит он, — это тонны отходов, которые могли бы ещё десятилетиями отравлять природу. А теперь они отправятся на переработку. Видеть, как лес преображается на глазах, как исчезают эти уродливые пятна, — невероятное чувство удовлетворения!».
В акции приняли участие порядка трёх десятков человек, в том числе и представители областного минприроды. Сам замминистра, начальник департамента лесного хозяйства Юрий Салюк таскал мусорные мешки наравне с единомышленниками, особо подчеркнул Николай.
Но на следующий субботник, который запланирован на 21 марта, желательно собрать больше добровольцев. Через неделю уборка должна пройти в Верхненеманском лесу, а он гораздо больше по площади, занимает целых 285 квадратных километров. Там планируют установить три контейнера, на каждый нужно как минимум 30 уборщиков.
Вообще этот лес планировали очистить первым, но весна пока такой возможности не дала, там не полностью сошёл снег. Не придётся ли и в этот раз корректировать график, решится в среду, 18 марта.
Приятное с полезным.
Помимо морального удовлетворения от ощущения наведённой чистоты, грибники получили и материальное лесное «спасибо». На прогретом солнышком валежнике показались первые алые чашечки саркосцифы, которую ещё называют чашей эльфов.
На другой же день после субботника «Грибная банда» отправилась на её поиски уже целенаправленно и набрала первые в сезоне лукошки. Этот ранний гриб не только очень декоративно выглядит, но и вполне съедобен. Саркосцифу нужно очистить от грязи и верхней плёночки, отварить три-пять минут и обжарить на сливочном масле.
«Жарим около десяти минут, периодически помешивая, — рассказал Николай. — В конце вливаем сливки по вкусу — получается очень нежное и ароматное блюдо!».
Очереди на уборку ждут ещё Первомайский лес возле посёлков Осиновка и Веселовка (28.03.2026), Зелёный бор (04.04.2026) и Фрунзенский лесной массив (11.04.2026) в Черняховском районе.