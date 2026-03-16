Городской романс и бардовская лирика: Александр Розенбаум выступит с концертом в Светлогорске

Билеты без комиссии покупайте на «Клопс Афише».

Источник: Клопс.ru

В светлогорском театре эстрады «Янтарь-холл» в пятницу, 19 июня, пройдёт концерт Александра Розенбаума. Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.

Творчество исполнителя — это симбиоз шансона, городского романса, бардовской традиции и джазовых интонаций. В его песнях оживают солдаты Великой Отечественной, улицы Ленинграда, лица друзей и незнакомцев, оказавшихся вдруг близкими.

«Российскому зрителю знаком Розенбаум-музыкант, а российский читатель с удовольствием открыл для себя Розенбаума-поэта», — говорится о многогранности артиста.

Поклонников ждут любимые песни «Вальс-бостон», «Утиная охота», «Ау», «Налетела грусть» и многие другие.

Начало в 19:00.