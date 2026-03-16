Жители Ростова и области пожаловались на сбой в работе Телеграм 16 марта

16 марта жители Ростова-на-Дону и области вновь пожаловались на сбой в работе Телеграм (Telegram). У многих перестала открываться веб-версия, а в самой программе сейчас долго загружаются чаты, есть проблемы с отправкой и получением сообщений.
Нестабильную работу мессенджера отмечают примерно с 10 марта. На Дону сложности при использовании программы фиксировали также 13 марта, 16 числа начали поступать новые жалобы.
Ситуация подтверждается данными портала сбой.рф, наплыв сообщений от пользователей по поводу Телеграм фиксируют в разных регионах страны со вчерашнего дня. Например, в соседнем Краснодарском крае наблюдается такая же ситуация, как и на Дону.
Напомним, с февраля 2026 года Роскомнадзор (РКН) начал замедлять работу Телеграм в России. По информации ведомства, мессенджер «не исполняет законодательство РФ, не защищены персональные данные, нет реальных мер противодействия мошенничеству и использованию мессенджера в преступных и террористических целях».
