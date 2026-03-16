Экспертиза одобрила проект жилья на месте снесённой автошколы на улице Невского в Калининграде

Экспертиза одобрила проект многоквартирного дома на месте снесённой автошколы на улице Невского в Калининграде. Информацию об этом опубликовали на сайте единого реестра заключений.
Жилое здание планируют построить на участке с кадастровым номером 39:15:130508:751. Территория площадью 8,7 тысячи квадратных метров предназначена под среднеэтажные здания и находится в конце улицы Невского. Застройщиком выступает ООО СЗ «Светлогорская горка». Проект получил положительное заключение негосударственной экспертизы.
Ранее на территории на улице Невского, 231 находились здания бывшей автошколы. Сооружения снесли в феврале 2024 года. Инвестор будет застраивать земельный массив общей площадью 2,2 гектара. Проект реализуют по договору о комплексном развитии территории.
На участке собирались возвести два четырёхсекционных дома высотой не более восьми этажей. Общая жилая площадь составит 10,6 тысячи квадратных метров. В одном из зданий предусматривали частный детский сад на 25 мест. Расчётная численность населения — 350 человек. Объекты хотели строить в две очереди и ввести в эксплуатацию в 2028 году.
На третьем этапе планировали возвести многофункциональный центр. Его площадь составит 2,2 тысячи квадратных метров. Помещения предлагали использовать под офисы, магазины и заведения общественного питания. Реализация проекта рассчитывалась на пять лет.