Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинске стартовал ямочный ремонт

Участки временно заделывают холодным асфальтобетоном.

Источник: 1obl.ru

В Челябинске начались работы по ликвидации ям на дорогах. В первую очередь дефекты устраняют на участках с наиболее интенсивным движением, сообщили в мэрии.

В данный момент используется технология холодного асфальтобетона. Это временная мера, предназначенная для оперативного устранения опасных участков до наступления устойчивого тепла, когда станет возможным проведение полноценного ремонта горячими смесями.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что соответствующее поручение дал глава города Алексей Лошкин. Первоочередно чинят путепровод «Челябинск-Главный» и все дороги с большим трафиком.