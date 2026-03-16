В Челябинске стартовал ямочный ремонт

В Челябинске начались работы по ликвидации ям на дорогах. В первую очередь дефекты устраняют на участках с наиболее интенсивным движением, сообщили в мэрии.
В данный момент используется технология холодного асфальтобетона. Это временная мера, предназначенная для оперативного устранения опасных участков до наступления устойчивого тепла, когда станет возможным проведение полноценного ремонта горячими смесями.
Ранее ИА «Первое областное» писало, что соответствующее поручение дал глава города Алексей Лошкин. Первоочередно чинят путепровод «Челябинск-Главный» и все дороги с большим трафиком.