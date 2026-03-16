«Понимал, что надо». Горнолыжник Бугаев высказался о золоте Паралимпиады

«Он — уникальный!» — говорит о горнолыжнике тренер, занимающийся со спортсменом с 2010 года. Настойчивость, упорство, невероятная работоспособность и сила характера четырежды возводили Алексея Бугаева на высшую ступень паралимпийского пьедестала.
В 2014 он взял два золота в Сочи, в 2018 — одно в Пхёнчхане. И вот победа в Италии — в последний соревновательный день. Корреспондент krsk.aif.ru проследил за уверенным, но не простым путём спортсмена на XIV Паралимпийских зимних играх.
И падения, и взлёты.
Бронза — четвёртое место — незавершённый заезд — бронза — золото.
Маршрут Алексея к победе был похож на въевшийся в снежную трассу след от горных лыж: отчётливо-извилистый.
7 марта в скоростном спуске Бугаев пришёл третьим с результатом 1 минута 18,94 секунды.
Через два дня в супергиганте чуть не взял ещё одну бронзу — отстав от француза Жюля Сежера всего на 0,52 секунды и приехав четвёртым за 1 минуту 14,11 секунд.
По-настоящему роковым стал состязательный день 10 марта. Суперкомбинацию горнолыжник начал с ведущих позиций, лидировав в супергиганте с результатом 1 минута 13,1 секунды. При этом финишировать спортсмену удалось со второй попытки — первая была прервана из-за того, что выступавший перед Алексеем атлет упал. Слаломную же часть суперкомбинации Бугаеву закончить не удалось из-за собственного падения.
13 марта горнолыжник взял бронзу — на этот раз в гигантском слаломе. По итогам двух попыток спортсмен продемонстрировал результат 2 минуты 11,14 секунды.
И, наконец, 15 марта сибиряк принёс сборной России золото в своей коронной дисциплине — слаломе, показав за суммарные 1 минуту 28,55 секунды. Бугаев оставил позади новозеландца Адама Холла, уступившего ему 2,83 секунды, и швейцарца Робина Кюша, оторвавшегося от лидера на 3,18 секунды.
Боевой настрой.
Заслуженный тренер России Виталий Имбов, поддерживающий связь со спортсменом на протяжении всей Паралипиады — 2026, рассказал корреспонденту krsk.aif.ru, что Бугаев приехал на соревнования с намерением побеждать.
«Алексей долго не был на международной арене, и вот получилось выехать, почувствовать уверенность в том, что он, спустя столько лет, конкурентоспособен. Конкуренция стала только сильнее, потому что много молодых ребят пришло. Они показывают хороший уровень катания», — отметил Виталий Николаевич, занимающийся с атлетом в Красноярске вот уже около 16 лет.
По словам тренера, потрясающее упорство Бугаева, его аналитический ум и воля к победе не дали горнолыжнику опустить руки после падения во второй части суперкомбинации.
«Человек был заряжен после первой гонки. Хороший тайминг у него был, много выигрывал. В слаломе ехал первую треть трассы достаточно ровно, безошибочно. Трасса была хорошая, леденистая, ему подходила, — рассказал тренер. — Единственное, допустил техническую ошибку: при переходе с пологого на крутой склон подвалился на внутреннюю лыжу. Так часто бывает у горнолыжников на тренировках».
Алексей корил себя после этого падения, очень переживал, был, по словам наставника, буквально разбит. Но собрался и взял-таки золото 15 марта.
«Эмоциональный аттракцион».
По итогам первой попытки в слаломе Бугаев показал лучший результат, пройдя дистанцию за 45,39 секунды. Вторая подтвердила безоговорочное лидерство спортсмена и принесла ему заветное первое место.
Горнолыжник рассказал, что Паралимпиада в Италии прошла для него как «хороший эмоциональный аттракцион». По словам атлета, он должен был внести золотую медаль в копилку сборной, и рад, что сделать это удалось.
Алексей отметил, что научился справляться с волнением, которое одолевало его в 2014 на соревнованиях в Сочи.
«Когда был молодой, также лидировал в первой попытке, с запасом поменьше. Тогда у меня чуть ли не случилась истерика на старте. А, по-моему, даже случилась, я уже плохо помню, но очень тяжело было. Сегодня я от этого отошёл — спокойно, выдержанно, понимал, что мне надо делать. Первую часть надо почувствовать, на первый крутячок, первую волну сфокусироваться. Дальше немного отпустить, темп поймать. И в заключительный крутячок волну тоже поймать, не терять концентрации», — поделился спортсмен с журналистами.
«Алексей очень доволен, рад. Гора с плеч! Сильно психологически на него давило то, что он мог ранее взять золото, но оно к нему “не шло”. Конечно, спортсмен устал за всё это время. Чувствовал, что на него рассчитывают, что он может. Символично, что выступал Алексей под 24 номером — номером региона Красноярского края», — добавил Виталий Имбов.
Российский медальный зачёт.
Алексей Бугаев стал одним из шести спортсменов, боровшихся за медали под флагом и гимном России.
В состав нашей сборной вместе с ним вошли: горнолыжница Варвара Ворончихина, лыжники Иван Голубков и Анастасия Багиян, сноубордисты Дмитрий Фадеев и Монзер Филипп Шеббо, а также спортсмен-проводник лыжницы Анастасии Багинян Сергей Синякин.
Российские паралимпийцы завоевали 12 медалей: 8 золотых, 1 серебряную и 3 бронзовые. По итогам соревнований наша страна заняла третье место в медальном зачёте.
XIV Паралимпийские зимние игры завершились, и скоро Алексей Бугаев вернётся домой. В Красноярске его ждут новые тренировочные цели. «Как правило, планы ставятся на четырёхлетний — олимпийский — цикл. Сейчас очередной такой период закончился. Спортсмену нужно отдохнуть, восстановить психологические силы. И обсудим дальнейшую работу», — рассказал Виталий Имбов.