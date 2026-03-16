Главный корпус Белгосуниверситета в центре Минска закрыт — вот причина

В Минске закрыли главный корпус БГУ на проспекте Независимости.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, почему закрыли главный корпус Белорусского государственного университета на проспекте Независимости в Минске, пишет БелТА.

В «Минскстрое» сообщили, что внутри легендарного здания главного корпуса БГУ уже активно идет демонтаж, а университетский дворик занят строительной техникой и грузовиками.

В блоке корпуса «А», размещенном параллельно проспекту, строителями уже разобраны перегородки и зашивки, демонтированы старые коммуникации, потолки и бетонные полы, сбита штукатурка со стен. Сейчас проводятся работы по усилению конструкций и укладке новых перегородок.

— Кирпичные стены укрепят методом торкретирования, — раскрыли детали в «Минскстрое».

В блоке с университетской библиотекой демонтирую и вывезут около 80 тонн старых стеллажей, которые разрежут на металл. Одновременно с этим уже почти заменена кровля здания с сохранением ее конфигурации. Сейчас в корпусе работают электромонтажники, в апреля к работам приступят сантехники, а в мае — штукатуры.

— Капитальный ремонт главного корпуса БГУ проводится с модернизацией и научным сопровождением, — прокомментировал мастер СУ-199 Никита Коваленя.

Фасад здания будет отреставрирован с сохранением лепного декора и внешнего облика. Планировку интерьеров также менять не будут. Двухсветные залы, галереи, главный вестибюль, который облицован мрамором, входные группы с филенчатыми полированными дверями из дуба будут сохранены.

Под замену пойдут только внутренние перегородки и двери, инженерные сети, полы, потолки, лифты и шахты. Обновятся лестничные марши, заменятся ограждения на центральной лестнице, обновятся актовый зал, библиотека, читальные залы, книгохранилище, учебные аудитории, научные лаборатории, музей БГУ, столовой и иные помещения.

Университет укомплектуют новой мебелью и современным оборудованием.