Главный корпус Белгосуниверситета в центре Минска закрыт — вот причина

Стало известно, почему закрыли главный корпус Белорусского государственного университета на проспекте Независимости в Минске, пишет БелТА.
В «Минскстрое» сообщили, что внутри легендарного здания главного корпуса БГУ уже активно идет демонтаж, а университетский дворик занят строительной техникой и грузовиками.
В блоке корпуса «А», размещенном параллельно проспекту, строителями уже разобраны перегородки и зашивки, демонтированы старые коммуникации, потолки и бетонные полы, сбита штукатурка со стен. Сейчас проводятся работы по усилению конструкций и укладке новых перегородок.
— Кирпичные стены укрепят методом торкретирования, — раскрыли детали в «Минскстрое».
В блоке с университетской библиотекой демонтирую и вывезут около 80 тонн старых стеллажей, которые разрежут на металл. Одновременно с этим уже почти заменена кровля здания с сохранением ее конфигурации. Сейчас в корпусе работают электромонтажники, в апреля к работам приступят сантехники, а в мае — штукатуры.
— Капитальный ремонт главного корпуса БГУ проводится с модернизацией и научным сопровождением, — прокомментировал мастер СУ-199 Никита Коваленя.
Фасад здания будет отреставрирован с сохранением лепного декора и внешнего облика. Планировку интерьеров также менять не будут. Двухсветные залы, галереи, главный вестибюль, который облицован мрамором, входные группы с филенчатыми полированными дверями из дуба будут сохранены.
Под замену пойдут только внутренние перегородки и двери, инженерные сети, полы, потолки, лифты и шахты. Обновятся лестничные марши, заменятся ограждения на центральной лестнице, обновятся актовый зал, библиотека, читальные залы, книгохранилище, учебные аудитории, научные лаборатории, музей БГУ, столовой и иные помещения.
Университет укомплектуют новой мебелью и современным оборудованием.