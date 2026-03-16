Самарцев приглашают высказать мнение о платных парковках

Жителей Самары приглашают высказать мнение о платных парковках. Соответствующий документ подготовили в мэрии. Сбором мнений жителей занимается городской департамент транспорта.
Направить замечания по документу можно на электронную почту дептранса deprtans@samadm.ru или обычным письмом по адресу: Самара, улица Мориса Тореза, 67А, кабинет № 5. Важно успеть сделать это до 29 марта.
Вопрос организации платных парковок обсуждают в Самаре уже давно. Их планировали ввести в центре города с 2026 года. На первом этапе власти обещали обустроить 500 платных парковочных мест на Волжском проспекте и улице Максима Горького. До этого была утверждена методика расчета стоимости такой парковки, а оператором предложили сделать ЦОДД.