Самарцев приглашают высказать мнение о платных парковках

Вопрос организации платных парковок обсуждают в Самаре уже давно. Их планировали ввести в центре города с 2026 года. На первом этапе власти обещали обустроить 500 платных парковочных мест на Волжском проспекте и улице Максима Горького. До этого была утверждена методика расчета стоимости такой парковки, а оператором предложили сделать ЦОДД.