Завершены поиски подростка, пропавшего в Ленобласти неделю назад

В Ленинградской области завершились поиски 16-летнего Николая, который ушел из дома 9 марта. Об этом сообщили в правоохранительных органах. Подростка нашли, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
— Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего и причины, из-за которых мальчик отсутствовал дома неделю, — сообщили в пресс-службе СК России по Ленобласти.
Напомним, школьник пропал в Бокситогорске неделю назад. Предполагалось, что он мог уехать в Петербург. Это был не первый побег — незадолго до этого парень уже уходил из дома после ссоры с отцом из-за телефона. Тогда его быстро вернули, но вскоре он снова исчез.
Также сообщалось, что подростка якобы видели садящимся в машину к незнакомцу. По словам родных, Коля спокойный и неконфликтный, учится в местной школе и является старшим ребенком в семье с тремя детьми.
Теперь мальчик дома. Детали его поисков и местонахождения не раскрываются.