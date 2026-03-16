Движение ограничат в Красносельском районе Петербурга с 18 марта

С 11 марта по 20 мая в Красносельском районе Петербурга проведут реконструкцию водопровода. Из-за этого с 18 по 24 марта ограничат движение по боковому проезду Петергофского шоссе, что у пересечения с улицей Доблести, а также закроют проезд в направлении от улицы Доблести к дому 21к1, литера А, по Петергофскому шоссе. Об этом водителей предупредили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).