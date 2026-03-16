В Красноярске оштрафовали коллекторов, угрожавших должнице и ее отцу

В Красноярске судебные приставы привлекли к ответственности профессиональную коллекторскую организацию, которая незаконным путем возвращала просроченные долги.

Об этом в своей жалобе рассказала пострадавшая. С ее слов, ей поступали сообщения с обещаниями распространить порочащую информацию, если она не погасит задолженность.

В ходе проверки выяснилось, что коллекторы действовали с нарушением правил. Они угрожали должнице и ее отцу, на связь с которым вышли без ее согласия. Доказать нарушения помогли скриншоты сообщений и видеозапись экрана, которую предоставила красноярка. На видео зафиксирован переход по ссылке из сообщения на сайт кредитора для оплаты долга — это подтвердило, что действия совершались в интересах коллекторского агентства.

По итогам разбирательства организацию привлекли к административной ответственности по ч.1 ст. 14.57 КоАП РФ и назначили штраф. После этого угрозы женщине и ее отцу прекратились.

В ГУФССП напоминают: если при взыскании долга нарушаются ваши права, можно обращаться к судебным приставам. Главное — фиксировать доказательства: делать скриншоты, записывать экран и телефонные разговоры. Чем больше материалов, тем быстрее последует реакция.

