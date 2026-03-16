В Красноярске оштрафовали коллекторов, угрожавших должнице и ее отцу

В ходе проверки выяснилось, что коллекторы действовали с нарушением правил. Они угрожали должнице и ее отцу, на связь с которым вышли без ее согласия. Доказать нарушения помогли скриншоты сообщений и видеозапись экрана, которую предоставила красноярка. На видео зафиксирован переход по ссылке из сообщения на сайт кредитора для оплаты долга — это подтвердило, что действия совершались в интересах коллекторского агентства.