В этом году в Советском районе Казани отремонтируют 58 участков дорог

В этом году в Советском районе планируются ремонтные работы на 58 объектах улично-дорожной сети, 17 из которых — в поселках района. По итогам прошлого года в районе было отремонтировано почти 500 тыс. кв.м дорожного полотна. Об этом на аппаратном совещании сообщил глава районной администрации Роман Фатхутдинов.
Дорожными службами Советского районо ежедневно обслуживается почти 6 млн кв. м дорог, из них 70% — поселковые. Помимо их содержания районная администрация проводит регулярный и плановый ремонт дорог.
По итогам 2025 года благодаря поддержке раиса РТ и городской администрации в районе удалось отремонтировать 68 объектов улично-дорожной сети — это почти 500 тыс. кв. м дорожного полотна. Роман Фатхутдинов отметил, что большая часть этих объектов — 42 участка площадью в 138 тыс. кв. м — находились в поселках.
Ремонт объектов улично-дорожной сети включает в себя не только обновление дорожного покрытия. В рамках программы ремонта в поселках также идет установка новых объектов освещения. Только в прошлом году в 12 жилых массивах установили 598 новых фонарей, осветив дополнительно 36 улиц — 14 км дорог. Также на территории района появились 17 новых остановочных пунктов.