В этом году в Советском районе Казани отремонтируют 58 участков дорог

В этом году в Советском районе планируются ремонтные работы на 58 объектах улично-дорожной сети, 17 из которых — в поселках района. По итогам прошлого года в районе было отремонтировано почти 500 тыс. кв.м дорожного полотна. Об этом на аппаратном совещании сообщил глава районной администрации Роман Фатхутдинов.