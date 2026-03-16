Почему «Буран» не попал в плей-офф первенства ВХЛ

Начало чемпионата 2025−2026 удивительно напомнило старт прошлогоднего первенства: вновь новый наставник, пришедший перед началом сезона и получивший немало комплиментов за подготовительную работу, проваливает первые же игры и быстро увольняется. В 2024-м это был Алексей Медведев, в 2025-м — Дмитрий Кравченко, подготовивший трехкратного чемпиона Белоруссии. Но если заменивший Медведева его помощник Филипп Метлюк в целом с ролью главного тренера справился, и команда героическим усилием на финише в плей-офф прорвалась, то через год так гладко уже не получилось. Пришедший в команду опытный наставник Олег Браташ только начал выстраивать игровую дисциплину, налаживать игру в обороне, как ему поступило предложение из терпящего бедствие в КХЛ владивостокского «Адмирала» — и речь тут идет не только о сильнейшей лиге отечественного хоккея, но и о несравнимых с воронежскими финансовых условиях… Одним словом, в команду пришел третий наставник, причем Вячеслав Уваев уже работал в «Буране» несколько лет назад, и назвать то сотрудничество успешным нельзя. Не смог новый наставник исправить положение и на этот раз, но справедливости ради заметим, что шансов в его положении успеть перестроить игру и набрать максимальное количество очков было крайне мало.