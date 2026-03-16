Почему «Буран» не попал в плей-офф первенства ВХЛ

Вот и закончился очередной регулярный сезон чемпионата ВХЛ, и сильнейшим 16 клубам предстоит по олимпийской системе разыграть Кубок чемпиона России. Увы, в их числе не будет воронежского «Бурана», занявшего только 28-е место из 32 участников. Напомним, в последних двух сезонах команда с трудом, но пробивалась в плей-офф, правда, выбывая из борьбы на первом же этапе противостояния. Перед началом первенства было продекларировано, что команда хочет добиться большего. В чем причина случившегося провала?
Тренерская чехарда.
Причин у глобального поражения всегда немало, и на некоторых мы остановимся подробнее. Конечно, если команду в течение сезона возглавляют по очереди три наставника, не считая еще двух в статусе «и. о.», это не может не сказаться на игре и в целом на атмосфере в коллективе. Правда, перед глазами есть пример более удачливого «Факела», где тренерский конвейер до поры до времени помогал удерживать место в Премьер-лиге, но ведь и там бесконечное чередование наставников не спасло в итоге от вылета в низшую лигу…
Начало чемпионата 2025−2026 удивительно напомнило старт прошлогоднего первенства: вновь новый наставник, пришедший перед началом сезона и получивший немало комплиментов за подготовительную работу, проваливает первые же игры и быстро увольняется. В 2024-м это был Алексей Медведев, в 2025-м — Дмитрий Кравченко, подготовивший трехкратного чемпиона Белоруссии. Но если заменивший Медведева его помощник Филипп Метлюк в целом с ролью главного тренера справился, и команда героическим усилием на финише в плей-офф прорвалась, то через год так гладко уже не получилось. Пришедший в команду опытный наставник Олег Браташ только начал выстраивать игровую дисциплину, налаживать игру в обороне, как ему поступило предложение из терпящего бедствие в КХЛ владивостокского «Адмирала» — и речь тут идет не только о сильнейшей лиге отечественного хоккея, но и о несравнимых с воронежскими финансовых условиях… Одним словом, в команду пришел третий наставник, причем Вячеслав Уваев уже работал в «Буране» несколько лет назад, и назвать то сотрудничество успешным нельзя. Не смог новый наставник исправить положение и на этот раз, но справедливости ради заметим, что шансов в его положении успеть перестроить игру и набрать максимальное количество очков было крайне мало.
Проблемы с организацией игры.
Проблемы в тренерском штабе «Бурана» неизбежно сказались на качестве игры. Скажем, ошибки в обороне стали притчей во языцех по ходу сезона, и ситуацию не меняла ни смена тренеров, ни глобальные перестановки в составе. Чуть ли не в каждом матче наводил панику своими действиями Голощапов, увлекался атакой в ущерб основной деятельности Алишлалов… На смену им пришли защитники Горячев, Колганов, Ванин, практически старожилами могут считаться Шакуров, Солопанов, Тювилин, но оборона по-прежнему напоминает решето, и вратарям ураганных безработица в ближайшее время не грозит. Кстати, на вратарской позиции по ходу сезона лучше всех смотрелся Исаев, чуть ли не единолично «вытащивший» несколько матчей, но проблемы со здоровьем зачастую оставляли его за пределами ледовой площадки. Гайдуков же и Окоряк выглядели заметно слабее.
Если говорить об атакующих действиях, то в первой половине чемпионата несомненным лучом света была игра Фаттахова, неплохо влились в коллектив Гончаров и Сато. Но последовали бесконечные перестановки в звеньях с целью найти лучший вариант. Создать какие-то наигранные связки в итоге не удалось, во многом из-за банального отсутствия времени на притирку игроков друг к другу. Ну, а Фаттахов с Гончаровым в конце сезона вообще были отданы взаймы в коллективы, претендовавшие на выход в плей-офф.
Проблемы с составом.
Перед началом первенства генеральный директор «Бурана» Игорь Провольнев подчеркивал как несомненную заслугу, что в межсезонье команда сохранила основной костяк — три четверти состава, а селекционная работа велась точечно. И в принципе это действительно правильный подход — пока соперники скопом меняют игроков и налаживают связи, мы укрепляем фундамент и улучшаем уже достигнутое ранее. Вот только в действительности вдруг оказалось, что не все игроки оправдывают возложенные надежды, прошлогодние лидеры коллектива не демонстрируют прежнего класса игры, и начались глобальные перестановки в составе уже по ходу сезона. Ушли капитан и лучший бомбардир прошлогоднего первенства Митрофанов, Алексеев, Алишлалов, вернувшийся в клуб Вихарев… Среди пришедших им на смену также были сильные мастера, например, нападающие Гончаров и японский легионер Ю Сато. Но одно дело — готовиться вместе несколько месяцев перед сезоном, и совсем другое — «с колес» встроиться в игру команды, к тому же еще и бессистемную, поскольку каждый новый наставник приходил со своей системой, своими принципами игры…
Финансовая составляющая.
Бюджет клуба в прошедшем игровом году, объявленный генеральным директором на предсезонной пресс-конференции, оставался таким же, что и в 2024—2025-м — 206 млн рублей. Он лишь немного превышал минимум, который требует Лига, но для «Бурана» это обычная практика — работать в имеющихся рамках, по возможности привлекая дополнительные средства. Правда, бюджетные данные — материя очень тонкая и неоднозначная, и, к примеру, некий сервис «Контур. Фокус» определил бюджет воронежцев в 2024-м в цифру 270 млн. В любом случае этого недостаточно, чтобы исполнить главную мечту гендира Провольнева — получить молодежную команду в дивизионе МХЛ-А, где играют сильнейшие — юные московские армейцы, динамовцы, «Спартак». За два-три года бурановская поросль непременно выросла бы в классе, возмужала и пришла в основную команду практически сложившимися мастерами. Нужна вертикаль «Буран» — молодежная команда в МХЛ-А — и молодежка в НМХЛ, на данный момент это «ЭкоНива-Бобров», где развиваются в основном местные, воронежские парни. Но 350 млн, которые требуются на воплощение этой идеи, для клуба цифра нереальная.
Травмы по ходу сезона.
Нельзя не отметить и такой немаловажный и объективный фактор неудачи, как многочисленные травмы игроков по ходу сезона. Еще на декабрьской пресс-конференции, желая объяснить воронежским журналистам причины неудачно складывающегося первенства, Провольнев заявил, что команда «с начала сезона из-за травм не сыграла оптимальным составом ни одного матча». Рассыпались готовые звенья, пришлось в аварийном порядке подключать молодежь, доукомплектовываться. Травмы мешали, безусловно, и тренировочному процессу. Вот только возникает резонный вопрос: в чем причина внезапной «эпидемии»? Ведь, как правило, количество травм в течение сезона неразрывно связано с объемом и характером проделанной тренировочной работы перед сезоном. И тут невольно вспоминаются новшества, привнесенные в подготовительный период белорусским специалистом и понравившиеся игрокам, — упражнения по аэробике, тайскому боксу… Утверждалось, что это серьезнейшая физическая нагрузка, но в новой увлекательной форме. Завершившийся сезон заставил усомниться в действенности необычного метода подготовки.
«Зажигательный хоккей» не удался.
«Нас ждет зажигательный хоккей!» — объявил перед началом чемпионата ВХЛ гендиректор воронежцев Провольнев, но ошибся. Несмотря на постоянную поддержку многочисленных болельщиков, не оставлявших команду до самого финиша, даже когда последние шансы на попадание в 16 лучших были потеряны, «Буран» не показал острокомбинационной игры, с налаженным взаимодействием в обороне и атаке, с индивидуальными маневрами игроков, от которых захватывает дух, — короче, команда «не зажгла». Есть ли шанс исправить положение в новом сезоне? На данный момент ответить на этот вопрос проблематично. Заканчивается контракт у главного тренера Уваева, и неизвестно, захочет ли клуб его продлевать. Предстоит очередная встряска состава, правда, обнадеживает, что Фаттахов и Гончаров вернутся в коллектив к новому первенству. Ожидать каких-то глобальных перемен в финансовой составляющей вряд ли приходится — было бы неплохо сохранить нынешний стабильный уровень. Одним словом, летом предстоит большая работа, но кто будет ее проводить, покажет время.
Мнение специалиста.
Сергей Карый, заслуженный тренер России, на протяжении многих лет главный тренер воронежского «Бурана»:
«Я считаю сезон неудачным для воронежских хоккеистов, хотя предпосылок к этому не было. Команда была подобрана для борьбы за выход в плей-офф, но тренерская чехарда не позволила выступить достойно. Дело в том, что у каждого из наставников свои взгляды на хоккей, свои требования, каждый видит игру по-своему. Игроки вынуждены были подстраиваться сначала под Гаврилова, затем под Браташа, в конце сезона — под Уваева. При том что все они — сильные специалисты, команда не цементировалась, не росла. При этом отмечу, что руководство области делало все, чтобы “Буран” занимал более высокие места, был обеспечен, не имел проблем по финансовым и бытовым вопросам».