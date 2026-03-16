В Красноярском крае стартовала декада дорожной безопасности детей

С 16 по 25 марта госавтоинспекторы усилят патрулирование возле школ и проведут уроки безопасности, направленные на снижение аварийности с участием несовершеннолетних. В эти дни, в преддверии каникул, пройдет акция «Декады дорожной безопасности детей» С начала 2026 года на дорогах Красноярского края зарегистрировано 32 ДТП с участием детей, в которых пострадал 31 несовершеннолетний, а двое погибли. Среди травмированных большинство детей-пассажиров (19 человек), что подчеркивает важность использования детских автокресел и удерживающих устройств, отметили в пресс-службе Госавтоинспекции Красноярского края. Родителям рекомендуют напомнить детям правила дорожного движения и обратить внимание на соблюдение ПДД во время поездок.